Anti-EU-partij UKIP haalt banden aan met oud-PVV’er

De partij Artikel 50 van voormalig PVV’er Daniël van der Stoep wil meer samenwerken met de Britse onafhankelijkheidspartij UKIP van Nigel Farage. Twee UKIP-europarlementariërs spreken volgende week zaterdag op het partijcongres in Den Haag.

Ook historicus Thierry Baudet en Leroy Theuniszen, de Artikel 50-lijsttrekker van Roermond die morgen negentien jaar wordt, en Van der Stoep zelf zullen op die bijeenkomst een toespraak houden. Dat laat Van der Stoep weten aan Elsevier.nl.

Pro Europa dus tegen de EU

In de H.J. Schoo-lezing, die Elsevier jaarlijks houdt ter nagedachtenis aan voormalig hoofdredacteur Hendrik Jan Schoo (1945-2007), schetst Baudet in 2012 een alternatief voor de Europese Unie dat meer recht doet aan de democratie en de culturele diversiteit van het continent.

Geweigerd door SGP

Van der Stoep probeerde zich al twee keer aan te sluiten bij de fractie waarvan de Britse anti-EU-partij UKIP van Nigel Farage deel uitmaakt: Europe of Freedom and Democracy (EFD). Om onbekende redenen werd hij geweigerd, naar verluidt omdat de Nederlandse SGP niet met hem wilde samenwerken.

Dat zal niet weer gebeuren: nu de SGP af is van zijn vrouwenstandpunt, mag die partij weer net als de ChristenUnie aansluiten bij de European Conservatives and Reformists (ECR). Eerder wilde de Britse premier David Cameron, wiens partij daar de grootste is, niet worden geassocieerd met een partij waar vrouwen niet op de kieslijst mochten.

Na de verkiezingen

Artikel 50 doet in maart in vier gemeenten mee met de gemeenteraadsverkiezingen, zegt Van der Stoep. In mei volgen de Europese Verkiezingen. Daarna wil hij zich voor de derde keer proberen aan te sluiten bij de UKIP.

Ondanks de eerdere weigering van het lidmaatschap van EFD, werkt Van der Stoep ‘veel samen’ met de partij van Nigel Farage. ‘We denken op bijna alle punten hetzelfde. Ik schaar me bij UKIP en UKIP schaart zich bij mij,’ aldus Van der Stoep. De voorlichter van UKIP bevestigt dat de partij een goede relatie heeft met Van der Stoep.

Volgens Elsevier

Alternatief voor Le Pen

De toespraken van UKIP-europarlementariërs Paul Nuttal en Roger Helmer moeten volgens de oud-PVV’er laten zien dat zijn partij een alternatief vormt voor het extreemrechtse Front National van Marine le Pen, die met de PVV samenwerkt.

UKIP bevestigt dat twee politici in Den Haag steun zullen betuigen aan Van der Stoeps partij. Ook bevestigt de woordvoerder dat de partij na de verkiezingen niet met Front National om tafel gaat, maar wel met andere partijen uit heel Europa.

Uit de PVV

Europarlementariër Van der Stoep moest tweeënhalf jaar geleden weg bij de PVV, nadat hij in Den Haag een verkeersongeluk veroorzaakte met ruim vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Een paar maanden later keerde hij terug in het Europees Parlement.

In 2012 richtte hij de partij Artikel 50 op, met als slogan ‘Uit de EU! Referendum nu!’. De partij is vernoemd naar een artikel in het Europees Verdrag waarin staat dat een lidstaat uit de Europese Unie kan stappen.