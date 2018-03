Barroso waarschuwt voor ‘chauvinisme’ in migratiedebat

Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie heeft flink uitgehaald naar lidstaten die kritisch zijn over Europese immigratie. Barroso waarschuwt voor een ‘bekrompen en chauvinistische’ opstelling van lidstaten.

‘Laten we geen stereotypes en mythes gebruiken,’ zei Barroso woensdag tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg.

Volgens Elsevier

Carla Joosten: Vanuit Brussel is weinig steun te verwachten voor Asschers klacht over arbeidsmigratie

Verwarring

Barroso zegt dat landen moeten opletten voor een populistische houding. ‘Laten we ons niet schuldig maken aan bangmakerij en het zaaien van verwarring. Laten we met zijn allen een bijzondere verworvenheid onderhouden.’

Hoewel Barroso zich niet direct richtte tegenover de Britse premier David Cameron, werd zijn toespraak wel geïnterpreteerd als een reactie op de Britten. Cameron is kritisch over Europese immigratie en pleit voor meer restricties.

De voorzitter van de Commissie ziet hier echter niets in. ‘Het is goed voor ons allemaal om van vrijheid te genieten in Europa. We moeten een open idee hebben over Europa en geen bekrompen, chauvinistisch beeld om lidstaten te beschermen.’

Feiten

Leden van de Europese Commissie hebben vaker hun ongenoegen uitgesproken over de kritiek van Cameron. Zo zei Europees Commissaris Laszlo Andor (Sociale Zaken) dat de Britten ‘emotioneel‘ reageren op het onderwerp en zich meer zouden moeten richten op de feiten.

Volgens Andor manipuleren sommige lidstaten de feiten. Commissaris Viviane Reding zegt dat de Britse regering de angsten voor Europese immigratie aanwakkert om Britten af te leiden van de problemen in Groot-Brittannië.