Britse minister Osborne: niet hervormen betekent verval EU

De Europese Unie (EU) dreigt achterop te raken bij opkomende economische grootmachten als India en China. De EU zal moeten hervormen om zo het dreigende verval een halt toe te roepen.

‘We kunnen zo niet doorgaan,’ waarschuwt de Britse minister van Financiën George Osborne tijdens een conferentie die werd georganiseerd door twee eurosceptische groeperingen.

Osborne is lid van de Conservatieve Partij van premier David Cameron en geldt volgens The Financial Times als ‘pragmatisch eurosceptisch‘.

Risico

Volgens de minister komt het grootste risico voor de economie niet van hen die hervormingen willen, maar van het falen van die hervormingen: ‘Het is de status quo die inwoners van de EU veroordeelt tot een voortdurende economische crisis en economisch verval.’

Osborne zegt dat de EU ook voor de crisis al een probleem had met ‘competitiviteit’, maar dat de financiële en economische crisis het verschuiven van de economische macht naar ‘het oosten en het zuiden van onze planeet’ heeft versneld.

De minister wijst op de hoge kosten voor de welvaartsstaat. ‘Europa omvat 7 procent van de wereldbevolking, 25 procent van de wereldeconomie en 50 procent van de uitgaven voor sociale voorzieningen wereldwijd.’