Brussel: Rotterdam mag Roemenen en Bulgaren niet tegenwerken

De gemeente Rotterdam mag EU-burgers die in de stad komen wonen en werken niet tegenwerken door een extra registratie te eisen of de aanvraag van een burgerservicenummer (BSN) aan te houden. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) moet erop toezien dat dit gebeurt.

Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie maandag laten weten.

Overbewoning

De gemeente Rotterdam wil dat alle arbeidsmigranten zich vanaf maandag inschrijven bij de gemeente. Voor wie korter dan 4 maanden in Nederland blijft, geldt de registratie als een voorwaarde om te mogen werken. Wie zich niet inschrijft, krijgt ook geen BSN. Zonder BSN is wonen en werken op papier onmogelijk in Nederland.

Als ambtenaren twijfels hebben over de omstandigheden van de aanvrager, houdt Rotterdam de aanvraag aan. Als bijvoorbeeld veel personen zich op hetzelfde adres inschrijven, verstrekt Rotterdam het BSN nog niet en stuurt ambtenaren langs voor een huisbezoek.

Volgens Elsevier

Syp Wynia: Grenzen open voor Roemenen en Bulgaren? Beperk dan de sociale arrangementen

Tegen de regels

De Europese Commissie verzet zich tegen de Rotterdamse aanpak omdat de stad belemmeringen creëert voor de Europese regelgeving die erin voorziet dat alle EU-burgers zich vrij in de EU mogen bewegen en vestigen.

Rotterdam is op de hoogte van de Europese regels maar wil in de stad overbewoning en uitbuiting voorkomen. De Rotterdamse wethouder van Wonen, Hamit Karakus, gaat deze maand praten met minister Asscher en minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) over het probleem dat vooral speelt onder Poolse, maar vanaf 1 januari dit jaar vermoedelijk ook onder Bulgaarse en Roemeense werknemers.

De gemeente Rotterdam zegt een rechtszaak niet uit te sluiten. De Europese Commissie heeft geen oren naar een compromis. Brussel wil dat Asscher Rotterdam tot de orde roept.