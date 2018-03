Dijsselbloem ontevreden over vooruitgang Griekenland

Eurogroep-voorzitter en minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) is niet tevreden over de vooruitgang die Griekenland boekt. Het land moet vaart maken met de afgesproken bezuinigingen en hervormingen.

‘Het duurt veel te lang,’ zei Dijsselbloem maandag voorafgaand aan een overleg in Brussel. De vooruitgang die het land boekt, is volgens de minister ‘echt te weinig’.

Afspraken

De ministers van Financiën van de eurozone praten maandag over het steunprogramma aan de Grieken. Dijsselbloem verwacht tekst en uitleg van zijn Griekse collega. Hij benadrukt dat het in het belang is van de Grieken en de eurozone om de afspraken na te komen.

Griekenland en de Trojka (Europese Commissie, Internationaal Monetair Fonds en Europese Centrale Bank) ruziën al sinds september over hervormingen die nodig zijn voor de Grieken 1 miljard euro krijgen.

Missie

Voor Europa het geld overmaakt, moet de Trojka een positief advies geven over Griekenland. Dat advies is er nog niet. Begin december werd de missie van de financiële toezichthouders opgeschort en wanneer zij weer naar Griekenland afreizen, is niet bekend.

De Griekse premier Antonis Samaras zei eind vorig jaar dat zijn land geen nieuwe lening nodig heeft. Hij verwachtte dit jaar ‘een grote stap’ te maken om het steunprogramma tot een einde te brengen. Griekenland zou dit jaar weer ‘een normaal land’ worden.