Duitse centrale bankpresident: eurocrisis nog niet voorbij

Hoewel de crisis in de eurozone minder zichtbaar is, wil dat niet zeggen dat de eurocrisis voorbij is. ‘Het kan nog jaren duren voordat de oorzaken van de crisis werkelijk uit de weg zijn geruimd.’

Dat zegt president van de Duitse centrale bank Jens Weidmann in een interview met het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche.

Schulden

‘Op de financiële markten is er minder van te merken dan een jaar geleden. Crisislanden hebben vooruitgang geboekt bij de afbouw van schulden en de verbetering van hun concurrentiepositie,’ zegt Weidmann.

Desondanks is de crisis volgens de centrale bankpresident nog niet voorbij. De rust in de eurozone is volgens Weidmann geen vrijbrief voor een verdere verruiming van het monetaire beleid.

‘Het gevaar bestaat dat overheden en bedrijven wennen aan het goedkope geld. Dan wordt afgezien van structurele hervormingen, dat banken en bedrijven die niet levensvatbaar overeind worden gehouden en dat er zeepbellen op markten ontstaan.’

Schulden

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) zei in december dat hij niet denkt dat de eurocrisis dit jaar terugkeert. Europese landen moeten zich nu vooral richten op het terugdringen van hun hoge schulden.

IMF-directeur Christine Lagarde zegt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de eurocrisis voorbij is.