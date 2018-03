Eurocommissaris Reding: EU-paspoort is niet te koop!

Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen die in principe niets met de Europese Unie (EU) te maken hebben voor veel geld een EU-nationaliteit kunnen kopen. Het EU-burgerschap is niet ‘te koop’.

Dat laat de vicevoorzitter van de Europese Commissie en eurocommissaris Justitie Viviane Reding woensdag weten in een verklaring.

Dikke portemonnee

‘Het is gerechtvaardigd om te betwijfelen of het recht op een EU-burgerschap zou moeten afhangen van de grootte van iemands portemonnee of bankrekening,’ zegt Reding.

De Luxemburgse christendemocraat reageert op een oproep van het Europees Parlement om Malta tot de orde te roepen.

De Zuid-Europese dwergstaat biedt 1.800 paspoorten aan voor 650.000 euro per stuk aan kapitaalkrachtigen die graag een EU-paspoort willen bemachtigen. Vrijwel alle partijen binnen het Europees Parlement scharen zich achter een resolutie die deze Maltese paspoorthandel veroordeelt.

Hoe lok je rijken?

Kado voor criminelen

Volgens christendemocraat Wim van de Camp ‘tart Malta de Europese Unie met dit gedrag’. ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat criminelen geld witwassen en als dank een verblijfsvergunning krijgen,’ zegt de europarlementariër.

De Maltese europarlementariër Arnold Cassola zegt te betreuren dat het Europees Parlement zich zo negatief uitlaat over Malta. Europarlementariër Mario de Marco zegt dat andere EU-lidstaten nu het verkeerde beeld krijgen dat Malta op een faillissement afstevent. Ook zegt hij dat door de veroordeling van het parlement het vertrouwen in de financiële sector op Malta wordt ondermijnd.