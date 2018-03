Europees Parlement: stop met bashen van Oost-Europeanen

Het moet eens afgelopen zijn met de feitenvrije en populistische opmerkingen over Oost-Europeanen. Leiders in onder meer Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië proberen met dit soort argumenten het vrij verkeer van werknemers in te perken.

Dat vindt een overgrote meerderheid van het Europees Parlement.

Populisme

In Straatsburg werd donderdag een motie aangenomen die feitenvrije en populistische opmerkingen over het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie veroordeelt.

Marije Cornelissen, europarlementariër voor de Groenen en lid van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, veroordeelt de populistische trend in landen als Nederland.

Tweederangs Europeanen

‘De trend om factfree te roepen dat het vrij verkeer en de rechten van EU-inwoners op sociale zekerheid ingeperkt moet worden, is zorgwekkend. Het suggereert eerste en tweederangs Europeanen,’ zegt de Friese politicus.

Volgens Cornelissen moeten problemen als verdringing, uitbuiting of fraude met uitkeringen worden opgelost zonder aan het recht op vrij verkeer te tornen.

Sozialtourismus

In landen als Duitsland en Groot-Brittannië is een grote discussie losgebarsten over de sociale zekerheid van arbeidsmigranten. De Britse premier David Cameron vindt het niet eerlijk dat werknemers uit bijvoorbeeld Polen een Britse kinderbijslag krijgen voor hun kinderen die in Polen zijn blijven wonen.

In Duitsland is het woord ‘Sozialtourismus’ uitgeroepen tot ‘onwoord’ van het jaar. Veel Duitsers zijn bang dat de royale sociale dienst wordt gebruikt als pinautomaat door migranten uit met name Oost-Europa.

Discriminatie

De gemeente Rotterdam heeft op eigen initiatief beperkende maatregelen ingesteld voor arbeidsmigranten. De Europese Commissie heeft om aan alle onduidelijkheid over uitkeringen een einde te maken een handleiding opgesteld voor bedrijven, instellingen en migranten. Die handleiding moet ervoor zorgen dat zaken als uitbuiting en fraude worden voorkomen.

De Europese Commissie vindt ook dat nationale beperkingen op het vrij verkeer van werknemers ‘discriminerend’ zijn en in alle gevallen moeten worden verworpen.

