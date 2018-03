Europese Commissie kritisch over Bulgarije en Roemenië

De Europese Commissie is in nieuwe voortgangsrapporten kritisch over de vooruitgang die Roemenië en Bulgarije hebben geboekt. De landen schieten nog steeds tekort op het gebied van rechtsstaat, onafhankelijkheid van de rechtspraak en strijd tegen corruptie.

De lidstaten hebben wel vooruitgang geboekt sinds het laatste rapport dat over Roemenië en Bulgarije verscheen in juni 2012. Wij zetten enkele feiten over de rapporten op een rij.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

Over Bulgarije schrijft de Commissie dat de vooruitgang die het land boekt, pril is. Nog steeds ontlopen veroordeelde criminelen van georganiseerde misdaadorganisaties hun straf. Ook zijn er bewijzen dat politici invloed uitoefenen op het rechtssysteem. Hierdoor hebben burgers weinig vertrouwen in de rechtsstaat. Corruptie wordt ook nog nauwelijks bestraft door rechters.

Ook in Roemenië is het niet goed gesteld met de onafhankelijkheid van het rechtssysteem. De lidstaat straft corruptie nog steeds nauwelijks af. Het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen in het land verloopt moeizaam en niet altijd transparant.

Waarom controleert de EU Roemenië en Bulgarije?

De landen traden op 1 januari 2007 toe tot de Europese Unie, terwijl ze daar nog niet helemaal klaar voor waren. Volgens de Commissie was er nog sprake van bepaalde ‘zwaktes’ wat betreft het rechtssysteem en de strijd tegen corruptie.

Om de landen te begeleiden bij hun hervormingen, heeft de Unie afgesproken dat de landen worden gemonitord. Geregeld verschijnt hierover een rapport. Behalve controleren, geeft de Commissie met de rapporten ook enkele aanbevelingen.

Waarvoor is de vooruitgang van Roemenië en Bulgarije belangrijk?

Hoewel beide landen lid zijn van de EU, zijn ze nog niet toegetreden tot de grensvrije Schengenzone. De rapporten die verschijnen over de vooruitgang van de landen, kunnen worden gebruikt om te beoordelen of ze hier klaar voor zijn.

Volgens de Europese Commissie zijn beide landen klaar om toe te treden tot Schengen. De Commissie wil niet dat er een vernband wordt gelegd tussen de bevindingen over de ontwikkelingen in beide landen en toetreding tot Schengen.

Nederland wil zeker twee positieve rapporten voordat de voormalige Oostbloklanden bij Schengen kunnen komen. Beide landen moeten grote stappen maken in de strijd tegen corruptie, en vooral Bulgarije moet de georganiseerde misdaad beter aanpakken.