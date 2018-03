Europese liberalen lossen kwestie Verhofstadt-Rehn op

De verdeeldheid over wie de liberale kandidaat moest zijn voor het voorzitterschap van de Europese Commissie lijkt met hulp van premier Mark Rutte (VVD) te zijn opgelost.

De Europese liberale partij ALDE heeft de Belgische Guy Verhofstadt, de huidige fractievoorzitter in het Europees Parlement, voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Deze functie is nu in handen van de Portugees Manuel Barroso.

Compromis

Eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn, die zich aanvankelijk ook opwierp als kandidaat voor het voorzitterschap, wordt de liberale kandidaat voor een andere hoge EU-post.

Olli Rehn – bron: EPA

Het maandag bereikte compromis lag naar verluidt al weken op tafel. Rutte had als VVD-leider samen met de Duitse liberale leider Christian Lindner de opdracht gekregen om tot een oplossing te komen. Het was de bedoeling dat zij zouden uitzoeken wie de EU-liberalen het best naar voren konden schuiven als hun topkandidaat.

Visies

Verhofstadt voerde binnen de ALDE actief campagne en wist ook liberalen die in eerste instantie voor Rehn waren voor zich te winnen. Zo verwierf hij de meeste steun en dwong hij Rehn een stap opzij te zetten, zeggen bronnen.

De liberalen wisten niet goed wat te doen met de concurrentie tussen beide heren. Verhofstadt en Rehn hebben uiteenlopende visies op Europa. Bovendien uiten zij zich verschillend.

De Belg is een voorstander van een federaal Europa. In november vorig jaar haalde hij op een conferentie van ALDE in Londen flink uit naar ‘eurosceptici, nationalisten en populisten‘. Rehn is bedeesder en wil een voorzichtiger koers varen in de Europese Unie.