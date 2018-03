Grotere toestroom van Polen dan van Roemenen en Bulgaren

2014 is nog maar net begonnen, maar de eerste tussenstand van het aantal aangevraagde Burger Service Nummers (BSN) wijst erop dat de door veel Nederlanders gevreesde toestroom van arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije vooralsnog uitblijft.

In de eerste anderhalve week van het jaar hebben vooral Polen zich in Nederland ingeschreven.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat in het Register Niet Ingezetenen de komst van migranten bijhoudt, meldt RTL Nieuws. In de eerste dagen van 2014 hebben ruim 300 Polen zich ingeschreven, tegenover 41 Belgen, 37 Nederlanders, 24 Slowaken, 21 Roemenen en 15 Bulgaren.

Volgens Elsevier

7 procent wil wel

Roemenen en Bulgaren kunnen sinds 1 januari gemakkelijker aan de slag in landen van de Europese Unie. Voorheen moesten zij daarvoor een werkvergunning aanvragen, maar dat is niet meer nodig.

Zo’n 7 procent van de volwassen Bulgaren denkt erover na om in een rijker EU-land te gaan werken. 200.000 van hen (ongeveer de helft) zal in de ‘nabije toekomst’ de stap daadwerkelijk zetten, blijkt uit een Bulgaarse peiling.

Nederlanders willen niet

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat tweederde van de Nederlanders vindt dat er te veel migranten uit Oost-Europa naar Nederland komen. Zij maken zich vooral zorgen om sociaaleconomische gevolgen, en vrezen een toename van overlast en criminaliteit.

Op een schaal van 0 (zeer negatief) tot 100 (zeer positief) beoordelen Nederlanders Roemenen en Bulgaren erg laag: deze krijgen gemiddeld 32 punten, tegenover 68 voor autochtone Nederlanders en 52 voor Turken.