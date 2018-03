Israël roept Europese ambassadeurs ter verantwoording

Israël heeft na de Nederlandse ambassadeur, ook diplomatieke vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Spanje op het matje geroepen. Minister Avigdor Lieberman (Buitenlandse Zaken) wilde met hen praten over hun ‘eenzijdige houding’ ten opzichte van de Palestijnen.

De Israëlische ambassadeurs in de vier landen werden eerder op hun beurt ter verantwoording geroepen. De landen zijn het niet eens met de aankondiging van Israël om het aantal nederzettingen in bezette gebieden uit te breiden.

Onacceptabel

Minister Lieberman zegt dat de EU-lidstaten ‘een eenzijdige positie innemen tegen Israël en in het voordeel van de Palestijnen’. De houding van de landen is voor hem ‘onacceptabel’ en de constante kritiek op Israël zou een negatief effect hebben.

‘Israël doet er alles aan om de onderhandelingen met de Palestijnen voort te zetten. De houding van deze landen is bevooroordeeld en onevenwichtig en werkt averechts,’ zegt Lieberman.

Hypocriet

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde donderdag de kritiek op de Israëlische nederzettingen in betwiste gebieden hypocriet. De beweringen dat de bouw vrede in de weg staat, slaat volgens hem nergens op.

‘Ik denk dat het tijd is om te stoppen met de hypocrisie en een redelijke discussie te voeren,’ zei Netanyahu. Volgens Netanyahu leidt de Europese opstelling niet tot vrede, maar tot een gevoel bij Palestijnen dat zij alles kunnen doen, zonder dat zij daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.

Banken

Vorige week werd de Nederlandse ambassadeur in Israël ontboden, nadat bekend werd dat pensioenbeheerder PGGM niet langer zal beleggen in vijf Israëlische banken, die in Joodse nederzettingen investeren.

Het was het derde bedrijf in korte tijd, dat de samenwerking met Israëlische bedrijven staakte vanwege het nederzettingenbeleid.

