Jean-Claude Juncker: ik heb geen alcoholprobleem

Voormalig voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker ontkent dat hij een alcoholprobleem heeft. Ook zijn opvolger als premier van Luxemburg Xavier Bettel ontkent dat.

Juncker reageert woensdag op de Luxemburgse website L’essentiel Online op uitspraken van eurogroep-voorzitter en minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën).

Rookverbod

Dijselbloem zei maandag in eo-programma Knevel en Van den Brink dat Juncker een verstokt roker en drinker is. Juncker zou zich weinig aantrekken van het rookverbod dat geldt tijdens de vergadering van ministers van Financiën van de eurozone.

Commentaar

Volgens Dijsselbloem is de sfeer tijdens de vergadering na het vertrek van Juncker ‘een stuk calvinistischer’ geworden. Juncker ontkent nu dat hij een alcoholprobleem heeft en wil verder niets zeggen over de opmerkingen van Dijsselbloem.

Franse cultuur

In het programma zei Dijsselbloem ook dat het gebruikelijk is dat tijdens vergaderingen in Brussel dienbladen rond gaan met wijn. Dat is volgens hem ‘deel van de Franse cultuur’, maar die is steeds minder aanwezig.

Hoewel er wel eens wordt gedronken tijdens de vergaderingen, heeft Dijsselbloem niet meegemaakt dat iemand zo dronken was dat hij niet meer kon functioneren.