Kroes: indianenverhalen over Brussel helpen EU-discussie niet

Er wordt in Nederland, en in andere landen, een oneerlijk verhaal verteld over de Brusselse politiek. Deze ‘indianenverhalen’ dragen niet bepaald bij aan een eerlijke discussie over de Europese Unie (EU).

Dat zegt eurocommissaris voor Digitale Agenda, Neelie Kroes (VVD) zondag bij WNL op Zondag.

Aperte leugens

Zo noemt ze de verhalen van ministers die thuis komen en zeggen dat Brussel zaken heeft doorgedrukt ‘aperte leugens’. ‘Die ministers stemmen zelf in ministeriële raden voor deze voorstellen. Wij van de Europese Commissie zijn slechts uitvoerders,’ zegt Kroes.

Wel zegt ze het zichzelf en collega’s kwalijk te nemen dat er kennelijk niet goed over de Brusselse politiek wordt gecommuniceerd. ‘Ik ben de eerste om te zeggen dat wij ook niet goed zijn in het informeren over waar we mee bezig zijn.’

Voordelen

Maar volgens Kroes vergeten Nederlanders vaak de vele voordelen van Europa. Zo zei ze dat de hoge roamingkosten in het buitenland alleen op Europees niveau kunnen worden aangepakt.

‘We zijn een markt die afhankelijk is van de buitenwereld. Onze markt is veel te klein. Aan Europese samenwerking zit zit zo veel positiefs. Daar moeten we over praten. Niet met oneliners zoals sommige politici doen,’ zei Kroes.

Wilders

De eurocommissaris verwees daarmee duidelijk naar het anti-Europese beleid van PVV-leider Geert Wilders. Ze deed de beweringen van Wilders dat Europa ondemocratisch is, dat Europa miljarden kost zonder dat we er iets van terugzien en dat Nederland niets meer over het eigen land te zeggen heeft af als ‘apert onjuist’.

Over de Roemenen en Bulgaren die volgens Wilders naar Nederland komen om onze banen ‘in te pikken’ zei Kroes dat andere Europeanen gelukkig banen innemen die Nederlanders blijkbaar niet willen uitvoeren. Ze zei daarbij dat het ook de andere kant opwerkt. Nederlanders nemen ook banen in andere landen van de EU in. ‘En gelukkig, van die uitwisseling worden we allen wijzer.’

Oneliners

Kroes zei zich de scepsis van Nederlanders wel voor te kunnen stellen. ‘Als zulke oneliners gedebiteerd worden zonder een antwoord dan kan ik mij voorstellen dat men denkt “die meneer heeft doorgeleerd dus is dat niet zo?”, al is het niet altijd te merken dat hij heeft doorgeleerd,’ zei Kroes. De VVD-politicus kreeg bijval van minister van Onderwijs en Emancipatie Jet Bussemaker (PvdA) die aangaf dat Nederland op het gebied van onderwijs voor iedere euro er 1,4 euro terugkrijgt.

VVD-minister Jeanine Hennis-Plasschaert zei dat we eens af moeten van pro- of anti-Europa. ‘Europa is een bestuurlijke laag, net als Den Haag. Niet alle goeds komt vanuit Brussel, net zomin als dat alle goeds uit Den Haag komt.’ Volgens minister Hennis moeten we pragmatischer met Europa omgaan.