Letland betaalt met de euro, Griekenland voorzitter van EU

Het begin van het nieuwe jaar heeft een aantal veranderingen in de Europese Unie tot gevolg. Zo is Letland sinds woensdag het achttiende lid van de eurozone. Het Baltische land ruilde de lats als betaalmiddel in voor de euro.

Bij die invoering traden verder geen problemen op. Geldautomaten zijn succesvol overgezet naar de gemeenschappelijke Europese munt, meldt het Letse ministerie van Financiën.

Letland, met ruim twee miljoen inwoners, heeft op Malta, Cyprus en Estland na de kleinste economie van alle eurolanden. De economie groeide in 2013 naar schatting met 4 procent.

Het land voldoet met een overheidstekort van 1,4 procent van het bruto binnenlands product en een staatsschuld van minder dan 40 procent ruimschoots aan de Europese begrotingsnormen.

De zeventien andere lidstaten van de eurozone zijn Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Ierland, Finland, Luxemburg, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Estland, Malta en Cyprus.

Voorzitter

Het noodlijdende Griekenland, het zwakste land onder de eurolanden, is vanaf vandaag een half jaar voorzitter van de Europese Unie. De Grieken nemen het stokje over van Litouwen, dat de eerste oud-Sovjetrepubliek was die de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie, waar de ministers van de lidstaten beslissingen nemen, mocht leiden.

De Griekse regering is optimistisch over het voorzitterschap. ‘We zijn zeer ervaren. Het is het vierde voorzitterschap voor Athene,’ klinkt het.

Het land heeft voor het voorzitterschap naar eigen zeggen weinig geld gereserveerd voor het voorzitterschap. ‘Niet meer dan 50 miljoen euro gaat het ons kosten,’ benadrukt premier Antonis Samaras.

Hek

Griekenland heeft de maatregelen om economische groei te stimuleren tot prioriteit van het voorzitterschap gemaakt. Een ander belangrijk thema zal migratie naar de EU zijn. Daarover zijn volgens de regering nieuwe afspraken nodig.

Griekenland is zelf een van de Zuid-Europese landen dat te maken heeft met een grote stroom vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten en Afrika. Die vluchtelingen proberen vaak met gammele bootjes, maar ook over land de Unie binnen te komen.

In een poging om de toestroom van illegalen in te dammen heeft Griekenland aan de grens met Turkije een 10,4 kilometer lang hek gebouwd.