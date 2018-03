Te veel kaneel in kaneelbroodjes: drie opmerkelijke EU-regels

Volgens Europese regelgeving bevatten Deense kaneelbroodjes (‘kanelsnegle’) te veel kaneel met de aromatische verbinding coumarine. In één kilo deegwaar mag van die stof maar 15 milligram zitten, want anders zou dat wel eens schadelijk kunnen zijn voor iemands lever.

De Deense Bakkersbond vindt dat onzin en wijst erop dat er alleen gevaar is voor de gezondheid als een enorme hoeveelheid van die broodjes wordt gegeten.

In de afgelopen jaren waren er wel meer EU-regels die verbazing wekten. In enkele gevallen heeft de EU die regels als ‘overbodig’ verklaard en om die reden afgeschaft of niet door laten gaan. Elsevier.nl zet drie opmerkelijke regels op een rij.

1. Komkommers

De Europese Commissie bepaalde in de zomer van 2009 dat kronkelige boontjes en kromme komkommers weer ‘gewoon’ in de Europese winkels mochten liggen.

Lange tijd golden voor zesentwintig soorten groenten met een bizarre vorm ‘speciale handelsnormen’. Dat had onder meer te maken met de verpakkingen, waar vreemdgevormde groenten niet inpasten.

2. ‘Groene’ toiletten

In oktober vorig jaar kwam de Europese Commissie met het idee om criteria op te stellen voor ‘groene’ toiletten en urinoirs. Producenten die aan die criteria voldoen, krijgen een zogenoemd ecolabel, schreef de Vlaamse krant De Standaard.

Een urinoir krijgt een ecolabel van de EU als het minder dan liter water per doorspoelbeurt gebruikt. Een toilet komt in aanmerking voor een label als er vijf liter of minder wordt weggespoeld.

3. Olijfolie

Restaurants in de EU moeten olijfolie gaan serveren in gesloten, gelabelde flesjes en kannetjes worden verboden, luidde een voorstel van de Europese Commissie in mei vorig jaar.

De voornaamste reden was volgens de EU bescherming van de consument: die wist niet zeker welke kwaliteit olie hij kreeg aangeboden in een restaurant en of de hygiëne wel in acht werd genomen.

Maar de regel ging niet uiteindelijk niet door. Toenemende kritiek deed Eurocommissaris Dacio Ciolos besluiten het plan in te trekken.