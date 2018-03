Timmermans: Europese Unie moet banden aanhalen met Cuba

De Europese Unie (EU) zou de banden met Cuba moeten herzien. ‘Natuurlijk blijven er verschillen van mening,’ zegt minister Frans Timmermans (PvdA, Buitenlandse Zaken). ‘Maar we hebben gezien dat het niet helpt als we er niet over praten.’

Timmermans deed zijn uitspraken dinsdag tijdens zijn driedaagse bezoek aan Cuba. Hij bezocht een voetbalclinic van Feyenoord.

Aandacht

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU beslissen eind deze maand of en hoe met Cuba kan worden onderhandeld over een nieuw bilateraal akkoord. Mede met het oog op die beslissing brengt Timmermans een bezoek aan het land.

Timmermans zei eerder al dat Cuba is begonnen aan een politiek en economisch hervormingsproces ‘dat onze aandacht verdient’. Nederland zou met zijn goede contacten ‘positieve ontwikkelingen bevorderen’.

Het is de eerste keer dat een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Cuba bezoekt. Hij praat dinsdag met collega-minister Bruno Rodríguez. Maandag sprak hij al met de Cubaans vicepresident Ricardo Cabrisas Ruíz en minister Rodrigo Malmierca Díaz (Buitenlandse Handel).

Arrestaties

Tegenstanders van het regime van Raúl Castro meldden maandag dat vorig jaar 6.424 arrestaties om politieke redenen hebben plaatsgehad. Veel arrestanten zitten korte tijd vast, meldt de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening.

Ze worden vaak kort voor bijeenkomsten van de oppositie gearresteerd, om deze te saboteren.