Amerikaanse onderminister haalt hard uit naar Europese Unie

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland is in verlegenheid gebracht. Donderdag lekte een telefoongesprek uit met de Amerikaanse ambassadeur in de Oekraïense hoofdstad Kiev waarin zij zich negatief uitlaat over de Europese Unie (EU).

Zij benadrukte in dat gesprek van 27 januari dat niet de EU, maar de Verenigde Naties (VN) een rol moeten spelen in het Oekraïense conflict tussen de oppositie en de regering. ‘Het zou geweldig zijn als de VN de boel aan elkaar zou kunnen lijmen. Weet je: Fuck the EU.’

Bokskampioen

Nuland spreekt in het gesprek, dat op YouTube is verschenen, over mogelijke oplossingen voor de onrustige situatie in Oekraïne. Zo vindt zij dat oppositieleider Arseni Jatsenjoek de nieuwe premier moet worden.

Volgens Elsevier

Robbert de Witt: De Oekraïense president Viktor Janoekovitsj heeft het verprutst. Maar de vraag of er onder pro-Europese politici een einde komt aan wanbeleid, corruptie en zelfverrijking wordt nauwelijks gesteld.

Voor oud-bokskampioen Vitali Klitsjko, een andere belangrijke oppositieleider, ziet ze geen rol weggelegd in een nieuwe regering. ‘Ik denk niet dat dat een goed idee is.’

Dwarsbomen

Niet duidelijk is wie het telefoongesprek op het internet heeft gezet. De Amerikanen beschuldigen Rusland: het zou een poging zijn om de Amerikaanse bemiddelingspogingen in het Oost-Europese land te dwarsbomen.

‘Dit is een nieuw dieptepunt in de Russische spionagetactieken,’ zegt de woordvoerder van de Amerikaanse regering. De onderminister heeft direct contact gezocht met verschillende Europese relaties en haar excuses aangeboden.