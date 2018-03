Barroso: Zwitsers kunnen serieuze consequenties verwachten

Het kan niet zo zijn dat Zwitserland aan de ene kant alle voordelen van de Europese Unie (EU) geniet en aan de andere kant de grenzen sluit voor werknemers uit de EU. Een aanscherping van de immigratieregels zal dan ook ‘serieuze consequenties’ hebben voor Zwitserland.

Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, gezegd voorafgaande aan het overleg in Brussel over de situatie in Zwitserland.

Niet eerlijk

‘Het is niet eerlijk als één land alle voordelen geniet en diezelfde voordelen niet gunt aan zijn partners,’ zei de Portugees.

Volgens Barroso moeten de Zwitsers er rekening mee houden dat reizen en werken in landen van de EU in de nabije toekomst een stuk lastiger zal worden gemaakt.

Sancties

Woensdag overleggen de ministers van Europese Zaken in de Raad Algemene Zaken wat Europa moet doen om Zwitserland tot de orde te roepen nu het verdrag op vrij verkeer van personen eenzijdig wordt opgezegd.

Dinsdag liet een woordvoerder van de Europese Commissie al doorschemeren dat de onderhandelingen over een energieakkoord tussen de EU en Zwitserland zullen worden opgeschort. Woensdag zullen naar verwachting de eventuele andere strafmaatregelen voor Zwitserland bekend worden gemaakt.