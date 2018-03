Dijsselbloem houdt rekening met eerder vertrek uit Brussel

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) houdt er rekening mee dat hij eerder stopt als voorzitter van de eurogroep. Het kan zijn dat het voorzitterschap onderdeel wordt van de grote stoelendans na de Europese verkiezingen.

Zijn termijn loopt eigenlijk tot halverwege 2015. Zelf wil Dijsselbloem wel aanblijven: ‘Ik draai wel lekker,’ zegt de minister in een interview met NRC Handelsblad.

Baan

Dijsselbloem is zich ervan bewust dat Frankrijk en Duitsland verandering in de situatie kunnen brengen. Zij pleiten voor een permanente voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën van de eurozone.

Commentaar

Carla Joosten: Frans-Duitse as geeft nieuwe zwengel aan bureaucratisering EU

Het voorzitterschap van de eurogroep is een baan die naast het ministerschap wordt gedaan. Als het aan Frankrijk en Duitsland ligt, komt daarvoor een voltijd-voorzitter in de plaats. Zij vinden dat het belang van de eurogroep is toegenomen vanwege de economische situatie.

Geruchten

De nieuwe eurogroep-voorzitter zou moeten worden benoemd na de Europese verkiezingen, als er ook een nieuwe Europese Commissie wordt geïnstalleerd.

Er gaan al langer geruchten dat Dijsselbloem moet plaatsmaken voor een permanente voorzitter. Ook is er kritiek op het handelen van Dijsselbloem. Hij zou als voorzitter te veel de belangen van Nederland behartigen en niet van de hele eurozone.