EU legt sancties op aan Oekraïne na bloedbad

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie (EU) zijn het donderdag eens geworden over sancties tegen Oekraïne. Zo komt er een visumverbod voor hen die verantwoordelijk zijn voor het hevige en dodelijke geweld in Oekraïne.

Ook worden de tegoeden in de EU van deze personen bevroren, besloten de ministers tijdens een spoedvergadering. Voor wie de sancties gaan gelden, is nog niet duidelijk. Een lijst met namen moet nog worden opgesteld.

Plan

De EU wil verder dat er een overgangsregering komt in het instabiele Oost-Europese land. De ministers van Buitenlandse Zaken uit Polen, Frankrijk en Duitsland die in Kiev zijn, hebben dat voornemen voorgelegd aan de regering onder leiding van president Viktor Janoekovitsj.

Wat de rol van Janoekovitsj in de overgangsregering wordt, is niet duidelijk. De ideeën van de EU worden ook besproken met de oppositie. Het plan moet een politieke oplossing bieden voor het intussen uiterst bloedige conflict in het land. Daarnaast voorziet het in een hervorming van de grondwet en in een later stadium parlements- en presidentsverkiezingen.

Gijzeling

Intussen gaan de beschuldigen tussen de oppositie en de regering over en weer. Volgens de Oekraïense minister Vitalij Zasjartsjenko houden demonstranten in de hoofdstad Kiev zevenenzestig politieagenten in gijzeling. ‘Om de gijzelaars te bevrijden, heeft de politie het recht de wapens te gebruiken,’ zegt Zasjartsjenko. Eerder zei de minister dat de politie is uitgerust met wapens om een ‘anti-terreuractie’ uit te voeren.

Zo’n honderd mensen zouden om het leven zijn gekomen, meldde het hoofd van de medische dienst van de oppositie eerder vandaag. Maar regeringsbronnen weerspreken dat hoge aantal. Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid houdt het aantal op vierenzestig doden.