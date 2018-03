EU-ministers praten in Brussel over situatie Oekraïne

Ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie (EU) zijn donderdag in Brussel bij elkaar gekomen om te praten over de situatie in Oekraïne. De EU-ministers overwegen sancties te nemen tegen de regering van het land.

Minister Frans Timmermans (PvdA) zei voorafgaand aan het overleg tegen de NOS dat hij een EU-inreisverbod wil voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld.

Ook willen de ministers een eind maken aan het geweld door een wapenembargo tegen het Oost-Europese land af te kondigen. Dat stond in een ontwerpverklaring waarover de ministers gaan praten.

In beeld

Bloedige veldslag Oekraïne, Kiev in brand

Gijzeling

Intussen gaan de beschuldigen tussen de oppositie en de regering over en weer. Volgens de Oekraïense minister Vitalij Zasjartsjenko houden demonstranten in de hoofdstad Kiev 67 politiemensen in gijzeling.

‘Om de gijzelaars te bevrijden, heeft de politie het recht de wapens te gebruiken,’ zegt Zasjartsjenko. Eerder zei de minister dat de politie is uitgerust met wapens om een ‘anti-terreuractie‘ uit te voeren.

Demonstranten

Er zijn donderdag opnieuw doden gevallen door het geweld op het Onafhankelijkheidsplein. Volgens het hoofd van de medische hulp van de demonstranten zijn er alleen vandaag al honderd mensen om het leven gekomen.

Het dodental is niet bevestigd. Volgens andere radicale tegenstanders van de regering gaat het om zestig mensen.