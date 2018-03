EU straft Zwitserland: studenten mogen niet meer op uitwisseling

Studenten uit Zwitserland kunnen komend studiejaar niet deelnemen aan het populaire Erasmus-uitwisselingsprogramma, waar jaarlijks duizenden studenten uit heel Europa aan meedoen. De reden is de voorgenomen inperking van de immigratie in het Alpenland.

Dat besloot de Europese Commissie woensdag, in reactie op het referendum waarin de Zwitsers hun goedkeuring gaven aan het beperken van immigratie in hun land.

Erasmus-uitwisseling

Het Erasmus-programma is in 1987 opgericht. Het is een initiatief van de Europese Commissie voor het stimuleren van uitwisseling tussen studenten in Europa.

Volgens een woordvoerder van de Commissie, Olivier Bailly, ‘is het nu duidelijk’ dat Zwitserse studenten niet meer kunnen deelnemen aan het programma.

Kroatië

De Europese Unie (EU) is vooral niet te spreken over de beperkingen voor Kroaten. Kroatië is het jongste EU-lidstaat. Inwoners – en vooral werknemers – uit dat land kunnen nu niet meer zomaar Zwitserland in en uit reizen.

De inperking van de immigratie geldt niet alleen voor mensen van buiten de EU, maar ook voor inwoners binnen de Unie.

Quota

Op 9 februari stemde een nipte meerderheid (50,3 procent) van de stemgerechtigde Zwitsers voor het invoeren van quota voor het aantal arbeidsmigranten dat naar Zwitserland mag afreizen voor werk.

Volgens Elsevier

Carla Joosten: In Brussel worden klagers weggezet als populisten. Maar de uitslag van het referendum in Zwitserland, waarin de burgers kozen voor strengere immigratieregels, bewijst andermaal dat het volk…lees meer

Veel hoger opgeleiden uit onder meer Duitsland en Italië komen op de hoge lonen in de Alpenstaat af. Veel Zwitsers waren bang voor hun baan en wilden graag een beperking op deze vorm van arbeidsmigratie.

Nu al is een kwart van de werknemers in Zwitserland van buitenlandse komaf. Het land heeft drie jaar de tijd om de maatregelen door te voeren.

Maatregelen

De EU reageerde verontwaardigd op het besluit van de Zwitserse bevolking. De Europese Commissie zei vrijwel meteen te zullen onderzoeken wat de gevolgen zijn. De Zwitsers, die met hun besluit ingingen tegen het met Europa afgesproken vrije verkeer van werknemers, konden ‘maatregelen’ verwachten.

Twee dagen later voegde de EU al de daad bij het woord: de onderhandelingen over een energiecontract met Zwitserland werden ogenblikkelijk stilgelegd.