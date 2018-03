Europees Parlement wil toetreding Oekraïne tot Europese Unie

Het Europees Parlement heeft donderdag een resolutie aangenomen waarin staat dat Oekraïne uitzicht moet hebben op toetreding tot de Europese Unie (EU). Ook moet er zo snel mogelijk financiële hulp naar het land.

Een meerderheid van het europarlement stemde voor een ontwerpresolutie van deze strekking.

Het associatie- en vrijhandelsverdrag met de EU ligt voor Oekraïne nog steeds op tafel. ‘Maar partnerschap moet niet het einddoel zijn voor de EU-Oekraïne samenwerking.’ Elk Europees land, waaronder Oekraïne, mag zich aanmelden voor lidmaatschap, staat in de tekst.

VVD-europarlementariër Hans van Baalen is kritisch over de resolutie. Hij vindt dat EU-lidmaatschap voor Oekraïne niet aan de orde is. ‘Dat wekt verwachtingen, die niet kunnen worden waargemaakt.’

De EU en internationale financiële organisaties moeten op korte termijn geld overmaken aan het land en er moet ook lange termijn financiering beschikbaar zijn, staat in de resolutie. Op die manier kan Oekraïne de ‘verslechterde economie stimuleren’ en de ‘nodige hervormingen doorvoeren’.

Volgens het Europees Parlement moet de EU het voortouw nemen tijdens een internationale donorconferentie. Hoeveel Oekraïne nodig heeft, is nog niet duidelijk.

Eurocommissaris Olli Rehn (Economische Zaken) zei dinsdag in Straatsburg dat de ruimte om geld over te maken aan Oekraïne op de Europese begroting beperkt is. Afzonderlijke lidstaten moeten ‘substantiële hulp’ verlenen aan het land.