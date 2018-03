Zwitsers stemmen voor nieuwe quota EU-arbeidsmigranten

Inwoners van Zwitserland hebben zondag in een referendum voor het invoeren van een maximum aantal arbeidsmigranten uit de Europese Unie (EU) gestemd. Daarmee gaan de Zwitsers in tegen het met Europa afgesproken vrij verkeer van personen.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van de stemming. Volgens Zwitserse media wil een nipte meerderheid van 50,9 procent de massa-immigratie in het land aan banden leggen.

Duitsers en Italianen

Het referendum was aangevraagd door de nationalistische en conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP). De partij wil het aantal hoogopgeleide Duitsers, Oostenrijkers en Italianen dat in Zwitserland komt werken aan banden leggen.

Op dit moment is een kwart van de 8 miljoen inwoners van Zwitserland buitenlander. Elk jaar trekken 80.000 nieuwe arbeidsmigranten naar Zwitserland vanwege de hoge lonen in het Alpenland. Driekwart van hen is afkomstig uit de EU.

Brussel niet blij

Na de bestaande quota voor lange verblijfsvergunningen en niet-EU-migranten gaat Zwitserland nu ook weer een maximum stellen aan het aantal EU-migranten. Dit gaat in tegen de afspraken die Zwitserland in 2008 met Brussel sloot over vrij verkeer van personen.

Zwitserland zit weliswaar niet in de EU, maar heeft wel verdragen met de EU-lidstaten waarin afspraken zijn gemaakt over onder meer arbeidsmigratie. Verwacht wordt dat de uitslag van het referendum de relatie tussen de EU en Zwitserland zal verslechteren. Duidelijk is dat Brussel niet blij is met de actie. Welke acties Brussel gaat ondernemen, is nog niet duidelijk.