EU voert druk op en komt met nieuwe sancties tegen Rusland

Na de zwarte lijst van maandag wil de Europese Unie (EU) de druk op Rusland opvoeren met nieuwe sancties. Tijdens de voorjaarstop van donderdag en vrijdag zullen nieuwe strafmaatregelen worden besproken.

Europa wil met een ‘eensgezind antwoord’ komen op de onwettige actie van Rusland.

Zwarte lijst

Vermoedelijk zal de zwarte lijst met personen die niet naar de EU mogen reizen worden uitgebreid. Ook zullen de Europese tegoeden van andere kopstukken worden bevroren.

Naar verwachting zal de EU zwaardere economische sancties nog achter de hand houden voor het geval dat de situatie verder escaleert.

Lees ook…

De crisis in Oekraïne zal geen gevolgen hebben voor de nucleaire top in Den Haag

Geen effect

De zwarte lijst van maandag, waarop 21 vertrouwelingen van de Russische president Vladimir Poetin werden geplaatst, had weinig effect. Poetin trok zich niets van de strafmaatregelen aan en lijfde een dag later de Krim in.

Toch hoopt de EU nog altijd dat Poetin in gesprek gaat met de nieuwe machthebbers in Kiev en zijn troepen terugtrekt. Maar Poetin erkent de nieuwe regering niet en ziet de annexatie van de Krim als een rechtmatige terugvordering van gebied dat Rusland toebehoort.

#Oekraïne

Volg hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne en op de Krim op onze pagina #Oekraïne

G7

De EU, gesteund door de Verenigde Staten, legt zich daar niet bij neer en blijft hopen op resultaat. ‘Het is niet ons doel om naar deze derde fase te gaan’, zeggen diplomaten in Brussel. ‘Maar dat betekent niet dat de EU berust in de situatie.’

De G8 heeft Rusland geschorst als lid. De overige zeven landen zullen op de Nuclear Security Summit volgende week in Den Haag bijeen komen om te spreken over de situatie.