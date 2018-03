Europese Unie neemt eerste maatregelen tegen Rusland

De leiders van EU-landen zijn het eens over de eerste maatregelen die de Europese Unie tegen Rusland neemt. Op een ingelaste top in Brussel hebben zij besloten overleg met Rusland over visa en over een handelsakkoord te staken.

Dat heeft Europees president Herman Van Rompuy donderdag bekendgemaakt. Volgens de Europese leiders heeft Rusland de afgelopen dagen daden van agressie getoond en te weinig gedaan om de spanningen op het Oekraïense schiereiland de Krim te verminderen.

‘Als Rusland daar niet in slaagt, zal dat ernstige gevolgen hebben voor de relatie met de Europese Unie,’ zei Van Rompuy.

Meer sancties volgen

Het zijn wat de Duitse bondskanselier Angela Merkel betreft pas de eerste sancties tegen Rusland. Als Rusland het gesprek over de Krim niet aangaat, gaat de Europese Unie over tot het opleggen van inreisverboden en tot het bevriezen van Russische tegoeden op rekeningen in EU-landen, zei zij.

Merkel noemde daarnaast het referendum over de toekomst van de Krim illegaal. De Britse premier David Cameron noemde het optreden van Rusland een ‘flagrante schending van het internationale recht’.

Zwarte lijst

De Europese Unie heeft daarnaast de tegoeden van voormalig Oekraïens president Viktor Janoekovitsj, van voormalig premier Mykola Azarov en van zestien anderen bevroren, omdat zij worden verdacht van het schenden van mensenrechten.

Ook de zonen van Janoekovitsj, het voormalig hoofd van de veiligheidsdiensten en meerdere oud-ministers staan op de zwarte lijst. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) heeft al gezegd dat in Nederland alle verdachte transacties van Oekraïners die mogelijk via ons land geld proberen weg te sluizen, worden onderzocht.