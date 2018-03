Leider Duitse anti-europartij AfD weigert samenwerking met PVV

De Duitse anti-europartij Alternative für Deutschland (AfD) weigert samen te werken met de PVV van Geert Wilders. Volgens partijleider Bernd Lucke hebben de twee partijen ‘niets gemeen’.

‘De PVV is zeer vijandig tegenover de islam en vreemdelingen. Daar willen wij niets mee te maken hebben’, zegt AfD-leider Lucke deze week tegenover Elsevier.

Rechts noch populistisch

Volgens Lucke hebben de twee partijen ‘niets gemeen’. Hij meent ook dat partijleider Wilders een ‘eigenaardige voorstelling van democratie in een partij’ heeft.

De AfD wordt in Duitse media vaak op één hoop gegooid met ‘rechts-populistische’ partijen als de PVV, het Franse Front National en de Britse Ukip van Nigel Farage. Lucke in Elsevier: ‘Ik vind dat volkomen onterecht. Niets aan onze standpunten is rechts of populistisch.’

Elsevier

Lees het hele interview met AfD-leider Bernd Lucke deze week in Elsevier. Bekijk de digitale editie (alleen voor abonnees). Nog geen abonnee? Word nu lid van Elsevier!

Europees Parlement

De anti-europartij hoopt eind mei bij de Europese verkiezingen voor het eerst toe te treden tot het Europees Parlement (EP). De PVV is daarin al vertegenwoordigd. Lucke wil na de verkiezingen bezien met welke partijen in het EP eventueel zal worden samengewerkt.

Het staat vrijwel vast dat de AfD zetels in het EP haalt nadat het Duits Constitutioneel Hof onlangs de voor Duitse politieke partijen geldende kiesdrempel van 3 procent ongedaan maakte.

Kiesdrempel

Bij de Bondsdagverkiezingen van vorig jaar september haalde de AfD net niet genoeg stemmen om zetels te winnen. Voor die verkiezingen was de kiesdrempel 5 procent.

Lucke laat weten ‘Duitse belangen’ weer voorop te willen stellen in Europa. Bondskanselier Angela Merkel heeft die belangen in de eurocrisis volgens hem ‘steeds weer achtergesteld’. ‘Duitsland bepaalt absoluut niet de koers’, aldus Lucke. ‘Het zijn veeleer de Zuid-Europese landen, aangevoerd door Frankrijk, die de europolitiek de laatste vier jaar bepaald hebben.’