Nieuwe EU-sancties Rusland: 21 personen op zwarte lijst

De Europese Unie (EU) legt nieuwe sancties op aan Rusland wegens de vermeende Russische ‘agressie’ tegen de Krim-regio. Eenentwintig verantwoordelijken uit Rusland en de Krim komen de EU niet meer in.

Hun financiële tegoeden in de EU worden bevroren, besloten de achtentwintig ministers van Buitenlandse Zaken maandag tijdens een vergadering. Welke personen op de zwarte lijst staan, is nog niet bekendgemaakt.

Onvermijdelijk

De nieuwe sancties volgen op het referendum over de toekomst van de Krim. Kiezers besloten zondag met een overgrote meerderheid van 96,6 procent tot aansluiting bij Rusland. De EU en de Verenigde Staten accepteren de uitslag niet.

Sancties zijn dan ook ‘onvermijdelijk’, liet minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) voor de bijeenkomst met zijn collega’s doorschemeren.

In een eerste reactie op de uitkomst van de volksraadpleging zei de minister dat het referendum in strijd is met de Oekraïense grondwet en dat deze het gevolg is van ‘militaire agressie’ van de Russen.

Inbinden

De EU benadrukte tijdens een eerdere top al dat de Rusland op nieuwe strafmaatregelen kon rekenen, mocht de Russische regering onder leiding van president Vladimir Poetin niet inbinden. Ook is het, ondanks een dringend beroep daarop van de EU, nog niet gekomen tot gesprekken tussen Rusland en Oekraïne.

Eerder deze maand besloot de EU al het overleg met Rusland over visavrij verkeer en gesprekken over een handelsakkoord te staken.

Kort na het EU-besluit kondigde ook de Amerikaanse president Barack Obama nieuwe, soortgelijke sancties aan tegen Rusland. Die treffen zeven Russische bestuurders, waaronder vicepremier Dmitry Olegovich Rogozin, meldden verschillende bronnen.