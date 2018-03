Oekraïne tekent nu toch akkoord met Europese Unie

De Europese Unie (EU) heeft met de tijdelijke regering van Oekraïne een akkoord gesloten voor nauwere politieke samenwerking. Volgens EU-president Herman van Rompuy wil de EU daarmee de solidariteit met het Oekraïense volk betuigen.

Namens Oekraïne tekende tijdelijk premier Arseni Jatsenjoek in Brussel het akkoord. De leiders van de 28-lidstaten, zoals premier Mark Rutte, tekenden het verdrag allemaal.

Het maakt deel uit van een associatieverdrag, dat de weg moet vrijmaken voor een vrijhandelsakkoord. Dat associatieverdrag kan er pas komen als ook een toekomstige democratisch gekozen regering van Oekraïne meer toenadering tot de EU wil.

Tweede poging

‘Dit erkent de wil van de mensen van Oekraïne om in een land te leven dat door waarden en door democratie geregeerd wordt, waar de rechtsstaat heerst en waar alle burgers in de nationale welvaart kunnen delen,’ zei Van Rompuy.

De vorige president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, zag onder druk van Rusland op het laatste moment af van het ondertekenen van het associatieverdrag. Het was het begin van maandenlange protesten in Kiev en delen van Oekraïne, die na vele gewelddadige incidenten uiteindelijk tot een regeringswissel leidden.

Volgens onze bloggers

Afshin Ellian: ‘Annexatie Krim onacceptabel: Westen moet macht laten gelden’

Krim

Eerder vrijdag werd bekend dat de EU werkt aan zwaardere sancties tegen Rusland, dat het Oekraïense schiereiland de Krim heeft geannexeerd. 33 Russen en Krim-bewoners staan inmiddels op een zwarte lijst en kunnen geen visum of Europees spaartegoed meer gebruiken. Ook de eerstvolgende EU-Ruslandtop in de Russische stad Sotsji is afgezegd.

Als Rusland nog meer grenzen overschrijdt in Oekraïne, staan het land economische sancties te wachten. Volgens Van Rompuy kunnen in ‘alle economische sectoren’ sancties worden opgelegd. Eerder werd er in Brussel gespeculeerd over onder andere een wapenembargo.