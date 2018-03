Europarlementariër verlaat PVV vanwege ‘foute figuren’

Europarlementariër en beoogd lijsttrekker voor de PVV, Lucas Hartong, heeft zich teruggetrokken van de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen omdat hij weigert samen te werken met ‘foute figuren’ van extremistische partijen als Front National en FPÖ. Hartong heeft zich altijd gedistantieerd van ‘extreme elementen’.

Dat zegt Hartong in een interview met de Volkskrant.

Extremisme

‘Ik heb me altijd gedistantieerd van extreme elementen. Het is moeilijk laveren, als je daarmee gaat samenwerken,’ zegt de europarlementariër.

Hartong keek de afgelopen maanden met lede ogen toe hoe PVV-leider Geert Wilders de samenwerking zocht en aanging met het Franse Front National van Marine Le Pen, het Vlaams Belang van Gerolf Annemans en de Oostenrijkse FPÖ van Heinz-Christian Strache. Dat dit partijen zijn met extreemrechtse en antisemitische signatuur, is voor Wilders daarbij van ondergeschikt belang.

Neonazi’s

Hartong erkent het gevaar van samenwerken met ‘neonazi’s en dat soort mensen’. ‘De FPÖ blijft een partij die is opgezet door oud-SS’ers, daar kun je niet omheen. En een van de mensen van de Zweden Demokraten heeft de Hitlergroet gebracht. Die is vervolgens de partij uitgezet, maar toch. Dat is een van de redenen voor mij geweest om afstand te nemen. Ik zie dat niet zitten’.

Hartong maakt duidelijk dat hij niets heeft tegen Wilders of de PVV als partij, maar dat het de samenwerking met ‘foute figuren’ is die hem doet vertrekken. ‘Jean Marie Le Pen staat nog steeds op de kandidatenlijst van het Europees Parlement. In mijn persoonlijke kring kan ik het niet meer uitleggen, dat ik met papa Le Pen in één fractie zit’.