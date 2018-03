Europees Parlement vernoemt zaal naar oud-minister Wim Beyen

In het gebouw van het Europees Parlement in Brussel zal een zaal worden vernoemd naar de voormalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wim Beyen (1897-1976). Hij speelde een cruciale rol in de totstandkoming van het Verdrag van Rome in 1957.

Met dat verdrag begon de Europese Economische Gemeenschap.

Grondleggers

Het Europees Parlement heeft vele zalen genoemd naar grondleggers van wat nu de Europese Unie is. Zo zijn er verschillende zalen naar Italianen genoemd.

VVD-europarlementariër Jan Mulder nam het initiatief om een zaal naar de partijloze Wim Beyen te noemen. Hij legde het plan voor aan het Bureau van het Europees Parlement en dat vroeg hem om ook steun te zoeken bij andere Nederlandse europarlementariërs. Alleen de PVV en GroenLinks schaarden zich niet achter het initiatief.

Staatsman

‘Beyen was een staatsman. Zijn rol in de Europese samenwerking is onderbelicht. Daar wilde ik iets aan doen,’ zegt Jan Mulder, die dit jaar na twintig jaar het Europees Parlement verlaat.

De zaal die straks naar Beyen zal worden genoemd heet nu nog 4Q2. Dat is de vergaderzaal van de liberale fractie waarvan ook D66 en de VVD deel uit maken. Mulder: ‘Maar dat is toeval. Die zaal had nog geen echte naam.’