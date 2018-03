Kroes maakt einde aan hoge kosten bellen en internet in EU

Bellen, sms’en en het gebruik van internet met een mobiele telefoon mag vanaf eind volgend jaar niet duurder zijn in andere EU-lidstaten dan in het eigen land. Een voorstel daartoe van Europees Commissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) is donderdag met een grote meerderheid aangenomen in het Europees Parlement.

De extra kosten die telefoniebedrijven rekenen voor het verhuren van hun netwerk als je met een buitenlands abonnement belt, roaming, zijn dan niet meer toegestaan. De tarieven waren op last van de Europese Unie al verlaagd.

Couldn't be happier!! Great result in EU Parl in favour of #ConnectedContinent !! #roaming #netneutrality — Neelie Kroes (@NeelieKroesEU) April 3, 2014

Netneutraliteit

Kroes’ voorstel gaat over netneutraliteit, iets dat Nederland al kent en dat hier sinds 2012 wettelijk is vastgelegd: klanten van Vodafone mogen hier bijvoorbeeld zonder extra kosten op het KPN-netwerk zitten en vice versa.

Er was in haar voorstel één groot verschil: in de Europese Unie zouden providers een uitzondering kunnen maken voor wat Kroes ‘gespecialiseerde diensten’ noemt, waarbij je kunt denken aan het streamen van video. Voor dat soort diensten, die veel bandbreedte nodig hebben, mogen providers nog steeds extra kosten rekenen.

Ministers

Het onderscheid kwam Kroes op kritiek te staan. Maar in een open brief schreef zij eerder deze week dat zij de huidige capaciteit van de netwerken deze uitzondering nodig maakt.

Het Europees Parlement heeft Kroes’ uitzonderingen afgezwakt. Er kan nog wel van de netneutraliteit worden afgeweken, maar onder strengere voorwaarden dan die zij voorstelde.

De Raad van Ministers van alle EU-landen is niet verplicht het voorstel uit te voeren, maar krijgt wel een duidelijk signaal van het Europees Parlement.