Laurence Stassen op kieslijst in Verenigd Koninkrijk

Europarlementariër Laurence Stassen (43) doet 22 mei mee aan de Britse verkiezingen voor het Europees Parlement. Ze is door europarlementariër Mike Nattrass gevraagd om kandidaat te zijn in het district Zuid-Oost.

Stassen, die de lijst van de PVV zou gaan trekken, verliet de partij van Geert Wilders na diens Marokkanen-uitspraak.

Nattrass is zelf in september 2013 uit UKIP getreden, maar bleef wel in het Europees Parlement. Hij werd niet opnieuw gekandideerd door de partij van Nigel Farage.

Tegen Farage

Nattrass vertegenwoordigt sinds 2004 de West-Midlands en heeft een eigen partij opgericht: An Indepence from Europe. Hij ziet in Stassen een ideale kandidaat om het in het thuisdistrict van zijn vroegere leider Farage, op te nemen tegen de UKIP-leider die zelf de afgelopen jaren de helft van zijn twaalfkoppige groep in het parlement zag vertrekken.

Stassen verliet de PVV met pijn in het hart. ‘Ik ben altijd parlementariër geweest om te strijden voor een ideaal, niet om de baan. Ik verwijt Geert dat hij dat ideaal, namelijk als Nederland uit de Europese Unie te treden, de grond in heeft geboord,’ zegt de parlementariër in de laatste zittingsweek van het parlement voor de verkiezingen.

Britse uittreding

Nu gaat ze zich inzetten voor de Britse uittreding die in haar ogen kan dienen als voorbeeld voor Nederland. ‘Na Paasmaandag begint de campagne. Alle huishoudens krijgen flyers bezorgd door de Britse post, zo is dat daar wettelijk geregeld. In South-East komt mijn folder bij 2,6 miljoen huishoudens,’ zegt Stassen.

Dat ze als Nederlandse opkomt in het Verenigd Koninkrijk is wettelijk mogelijk, en Stassen – die altijd zegt te strijden voor het Nederlandse belang – ziet geen ideologisch probleem. ‘Het gaat niet om nationaliteit, maar om hetzelfde gevecht voor behoud van de soevereiniteit en de terugkeer naar de natiestaat. Als ik voor het Verenigd Koninkrijk opkom, kom ik ook op voor Nederland.’

Over haar kansen om het nota bene in het district van Farage op te nemen tegen hem, zegt ze: ‘Het systeem is complex. Ik ben zeker niet kansloos.’