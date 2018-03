Syp Wynia: ‘De vraag is of Nederland ooit pro-Europa was’

Nederlanders hebben zich nooit erg geïnteresseerd voor Europa. Deze relatie verslechterde vanaf het moment dat Nederland meer aan Brussel ging betalen en tegelijkertijd minder invloed in Europa kreeg. De Nederlandse animo voor de Europese Verkiezingen staat intussen op een dieptepunt.

Dat zegt Elsevier-redacteur en -columnist Syp Wynia donderdag in een interview met BNR-nieuwsradio, naar aanleiding van zijn nieuwste boek Vervlogen Visioenen. In deze bundel zijn de beste stukken verzameld die Wynia sinds 1997 in Elsevier heeft gepubliceerd over de Europese eenwording en de rol van Nederland daarin.

Vervlogen visioenen

Nettobetaler

Wynia stelde in de uitzending de vraag of ‘Nederland überhaupt ooit wel pro-Europa is geweest’. Volgens de redacteur hebben Nederlanders nooit een innige band gehad met Europa en interesseerde het grote publiek zich simpelweg niet voor Brussel. Deze onverschilligheid verdween op het moment dat Nederland de grootste nettobetaler werd, er meer bevoegdheden naar Brussel gingen en de Unie naar het oosten uitbreidde.

Daarbij kon de in 2002 ingevoerde euro ook nooit op grote populariteit rekenen. Er was geen enkele economische reden voor de invoer van de euro zegt Wynia. De Fransen leken toentertijd de enige met een belang bij een gezamenlijke munt omdat ze dachten ‘Duitsland zo onder de duim te kunnen houden’.

Het idee van een Europese samenwerking begon ooit als een positief ideaal. Volgens Wynia is samenwerking een goede zaak. ‘Eigen producten beschermen en subsidiëren maakt een crisis alleen maar erger’.

Wynia’s Week

Syp Wynia vertelt over zijn boek Vervlogen visioenen

De ‘waanzinnige berekeningen’ dat we in Nederland een maandsalaris per jaar meer verdienen door de interne markt die de Europese eenwording heeft gecreëerd, noemt de Elsevier-redacteur daarentegen ‘demagogische onzin’. Wynia is het ook niet eens met voorspellingen dat Europa in een diepe crisis belandt zodra de Europese Unie uiteenvalt. ‘Alles wordt tegenwoordig in donderwolken verpakt’. Het optimisme is verdwenen en de visioenen zijn vervlogen.

Verkiezingen

Wynia denkt dat euro-sceptische stemming indirect van invloed kan zijn op de sfeer in Brussel. Euro-tegenstanders binnen het Europees Parlement organiseren zich nu beter dan vroeger. Een ‘anti-Europese’ verkiezingsuitslag op 22 mei zal daarom veel staatshoofden aan het schrikken brengen en leiden tot een sceptischere houding naar Europa.

In Nederland verwacht de Elsevier-columnist geen hoge opkomst. De 26 zetels bestemd voor Nederlandse Europarlementariërs zullen weinig verschil maken. ‘Mensen voelen aan of ze van invloed kunnen zijn of niet. Het is geen wonder dat de Tweede Kamerverkiezingen nog steeds het populairst zijn in Nederland.’