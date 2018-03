Tweede Kamer: heroverweeg onderhandelingen EU en Turkije

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of de Europese Unie (EU) nog wel met Turkije moet onderhandelen over toetreding. Een motie daartoe van de ChristenUnie is dinsdag aangenomen.

De motie van Gert-Jan Segers vraagt te onderzoeken of recente ontwikkelingen in Turkije, waar berichtendienst Twitter en videodienst YouTube tijdelijk werden geblokkeerd, ‘voor de lidstaten aanleiding zijn om hun positie ten aanzien van de toetredingsonderhandelingen te herzien’.

Doodlopende weg

Segers zegt dat de onderhandelingen voor toetreding tot de EU een ‘doodlopende weg’ zijn en dat Turkije in plaats daarvan hoogstens bevoorrecht partner van de EU moet worden.

Turkije onderhandelt sinds 2005 over toetreding. In 2010 werden gesprekken gestaakt, maar vorig jaar oktober hervatten de partijen het overleg.

Bijzonder moment. Meerderheid van de Kamer stemt voor m'n motie die vraagt om binnen de EU de onderhandelingen met Turkije te heroverwegen. — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) April 8, 2014

