UKIP-leider Nigel Farage ontkent misbruik EU-subsidie

Sceptisch is de Britse europarlementariër Nigel Farage over het misbruiken van geld en macht door de Europese Unie (EU). Maar nu wordt de politicus er zelf van verdacht Europees geld achterover te hebben gedrukt.

Een voormalige partijgenoot van Farage heeft bij de anti-fraude-autoriteit van de Europese Unie een fraudebeschuldiging gedeponeerd in de richting van de UKIP-leider, meldt The Times.

Subsidie

Farage zou 18.765 euro per jaar aan EU-subsidie hebben gekregen voor het onderhouden van zijn kantoor in het zuiden van Groot-Brittannië.

Dit pand, een voormalige graanschuur, werd echter kosteloos ter beschikking aangeboden aan Farage door aanhangers van zijn partij.

Vervlogen Visioenen

Elsevier-redacteur Syp Wynia was als scholier al gefascineerd door Europa, maar een Europa-gelovige is hij nooit geworden. Zijn scherpe observaties over de Europese Unie en zijn kritische analyses trekken veel aandacht. InVervlogen Visioenen zijn de beste stukken verzameld die Wynia sinds 1997 in Elsevier heeft gepubliceerd over de Europese eenwording en de rol van Nederland daarin.

€ 16,95 Bestel nu >

Waanzin

De Kiescommissie voor de komende Europese Commissie wil nu weten waar dat geld is gebleven. Donaties, zoals een gratis kantoor, moeten verplicht worden gemeld.

Farage is woedend over het verhaal in The Times en overweegt juridische stappen. Hij noemt het verhaal ‘volstrekt waanzinnig’. De Britse politicus spreekt van een ‘politiek gemotiveerde aanval’ tegen zijn persoon.