Voorzitter europarlement Martin Schulz beschuldigd van censuur

De Duitse voorzitter van het Europees Parlement, socialist Martin Schulz, wordt ervan beschuldigd dat hij cruciale informatie uit jaarstukken over 2012 heeft laten verwijderen.

Het gaat om een paragraaf in de jaarstukken over 2012 over het Europees Parlement. Nadat het rapport al was goedgekeurd, liet Schulz de 47ste paragraaf schrappen. Daarin klaagt het Europees Parlement dat Schulz twee maanden lang informatie achterhield over Dalligate, een langslepende affaire over een Eurocommissaris uit Malta, die zegt dat hij door voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso onterecht onder druk is gezet om af te treden.

Donderdag om 11.30 uur stemt het Europees Parlement over de stukken. VVD-europarlementariër Jan Mulder sluit niet uit dat de kwestie gevolgen heeft voor Schulz, en ‘wacht de stemming af’, zegt hij tegen Elsevier.nl.

Update 14.40 uur: Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft om uitstel van de stemming gevraagd vanwege de kwestie. Over twee weken stemmen de parlementariërs in Straatsburg alsnog.

Daarnaast hebben 399 parlementariërs geoordeeld dat Schulz zijn functies niet goed gescheiden houdt, en dat hij dat voortaan beter moet doen.

Censuur

Andere politici zijn feller. ‘De bokkensprongen van Schulz nemen steeds vreemdere vormen aan,’ zegt europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks), die het ‘machtsmisbruik’ vindt. PVV-europarlementariër Lucas Hartong noemt de actie ‘onthutsend’.

Hun Belgische collega Bart Staes (Groen) gaat een stap verder: ‘Het gaat om een paragraaf waarin hij zelf wordt bekritiseerd. Voor het eerst in de geschiedenis past de voorzitter van het Europees Parlement censuur toe,’ zegt hij tegen persbureau Belga.

Schulz’ persvoorlichter Andreas Kleiner mailt aan Elsevier.nl dat het ‘standaardprocedure’ was om de paragraaf te verwijderen, vanwege regels over vertrouwelijkheid. Hij benadrukt dat het niet was vanwege ‘welke kritiek dan ook jegens Schulz’.

Spanning in Europa

Schulz is de laatste dagen vaker in opspraak. De Duitser is door de sociaal-democraten naar voren geschoven als ‘Spitzenkandidat’ (topkandidaat) om Portugees Barroso op te volgen.

In dezelfde jaarstukken beschuldigt het Europees Parlement hem er ook van dat hij vijf van zijn directe medewerkers heeft bedankt door er persoonlijk voor te zorgen dat zij promoveerden naar functies als directeur of directeur-generaal, banen die beginnen met een salaris van ten minste 179.436 euro.

Petten

Ook stellen europarlementariërs dat Schulz zijn twee petten niet goed kan scheiden. Geld en middelen die zijn bedoeld voor de voorzitter van het Europees Parlement, zou hij inzetten om campagne te voeren om voorzitter van de Europese Commissie te worden.

Zo heeft Schulz de volgers van het Twitteraccount van Schulz, de president van het Europees Parlement, meegenomen naar nieuw een account van Schulz, kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie.

