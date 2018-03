‘Brussel kan winst EU-sceptici niet zomaar wegwuiven’

De uitslag van de Europese verkiezingen is een uiting van onvrede over de Europese Unie (EU). Het is tijd voor hervormingen: de EU moet minder doen, minder kosten en minder indringend zijn.

‘De boodschap is duidelijk, de EU moet de macht teruggeven aan het volk,’ schrijft oud-journalist en burgemeester van Londen Boris Johnson in een opiniestuk in The Telegraph.

Macht

De EU-sceptici wonnen flink bij de parlementsverkiezingen. Johnson zegt dat er een jacquerie, een boerenopstand, gaande is in de Europese Unie en de boodschap is simpel: ‘Weg met de technocratie, weg met de bureaucratie en geef de macht terug aan het volk.’

Commentaar

Johnson wijst erop dat de stemming in het Europees Parlement eurosceptischer is dan ooit tevoren. Werd er vroeger snel geroepen om meer Europa, nu wordt dat anders.

Schengen

De Londense burgemeester wijst daarbij naar de Franse president Nicolas Sarkozy. ‘Hij was een van de leden van de Europese Raad die vaak riep om meer Europese integratie, wat er ook in de wereld gebeurde. En luister nu naar hem.’

Sarkozy zegt nu dat vrij verkeer van personen binnen de Schengen-zone, moet worden opgeschort, om bijstandstoeristen te weren. Ook moet volgens de Franse oud-president Brussel een deel van de besluitvorming teruggeven aan de lidstaten.

‘Hij spreekt namens een enorm aantal inwoners van de EU, en voor het eerst in zijn politieke carrière verwacht ik dat hij een staande ovatie zou krijgen bij een partijbijeenkomst van de Tory’s,’ schrijft Johnson.

Frustratie

Johnson ziet de verkiezingsuitslag als een mandaat voor hervormingen. De Europese leiders moeten luisteren naar de bevolking, anders is de frustratie onder de EU-inwoners de volgende keer zo groot dat deze onbeheersbaar is.

De boodschap van het volk is duidelijk, schrijft Johnson: ‘Changer ou mourir!’