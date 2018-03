Brussel optimistischer over Nederland, tekort onder 3 procent

De Europese Commissie is optimistischer over de economie dan eerder dit jaar. Het begrotingstekort komt dit jaar met 2,8 procent opnieuw uit onder de Europese norm van 3 procent.

Brussel verwacht ook een sterkere economische groei, namelijk 1,2 procent. Dat blijkt maandag uit de jongste raming van de Europese Commissie over de ontwikkelingen in lidstaten van de Europese Unie (EU).

Consumenten

Bij de vorige schattingen ging de Commissie nog uit van een begrotingstekort van 3,2 procent en werd een groei verwacht van 1 procent. Vorig jaar kromp de economie nog met 0,8 procent.

Naar verwachting zal de economische groei in Nederland volgend jaar verder aantrekken naar 1,4 procent. Aanjagers van de groei zijn dan niet meer de investeringen, maar een stijging van de uitgaven door consumenten.

Nederland zal zijn begrotingstekort volgend jaar verder terugdringen tot 1,8 procent. Dat zou beter zijn dan het gemiddelde van de eurozone. Europees Commissaris Simm Kallas, tijdelijk waarnemer van Olli Rehn, zegt dat het economisch herstel in de eurozone ‘vaste vorm’ aanneemt.

Eurolanden

Hoewel Brussel positiever is gestemd, blijft de economische groei van Nederland achter bij die van de meeste andere eurolanden. Voor de eurozone verwacht de Commissie dit jaar 1,2 procent en volgend jaar 1,7 procent groei.

Uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) bleek in maart al dat Nederland dit jaar zou voldoen aan de Brusselse norm van 3 procent. Het CPB gaat uit van een tekort van 2,9 procent, dat verder daalt naar 2,1 procent in 2015.