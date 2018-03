Duitse minister: neonazi’s in europarlement ‘verschrikkelijk’

De Duitse neonazistische Nationaal-Democratische Partij (NPD) van voorman Udo Voigt heeft met ongeveer 1 procent van de stemmen een zetel verworven in het Europees Parlement.

De NPD heeft hiermee geprofiteerd van de afschaffing van de 3 procent kiesdrempel in Duitsland. Verschillende Duitse splinterpartijen konden daardoor zitting nemen in het Europees Parlement: onder meer de Piratenpartij (1,5 procent), Dierenpartij (1,1) en de Vrije Kiezers (1,5) behaalden een zetel.

Controversieel

De NPD is omstreden door een reeks controversiële incidenten. Tien jaar geleden prees Voigt Adolf Hitler als een ‘groot Duits staatsman’. Recentelijk noemde de Duitse AIVD de partij ‘racistisch, antisemitisch en revisionistisch’.

Zeker in Duitsland zorgt het gedachtegoed van de partij voor veel commotie. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier was ontdaan door de zetelwinst van de NPD: ‘Frankrijk is natuurlijk een erg signaal met het Front National, en voor mij is het een verschrikking dat ook de NPD uit Duitsland vertegenwoordigd wordt in het Europees Parlement’ aldus de minister tegen het Duitse medium N-TV.

Extreemrechts

De uitslag van de verkiezingen was wisselend voor de extreemrechtse partijen in Europa.

Waar de PVV van Geert Wilders onverwachts een zetel moest inleveren, waren het Franse Front National van Marine Le Pen en het Britse UKIP van Nigel Farage grote winnaars. Zij behaalden respectievelijk ruim 26 en 29 procent van de stemmen.