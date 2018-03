Duitse minister Schäuble noemt Front National ‘fascistische partij’

De kritiek op de anti-EU-partijen houdt aan. Nu is het de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble (CDU) die het Franse Front National ‘fascistisch’ noemt.

‘Front National is geen rechtse partij, maar een fascistische partij, een partij van extremisten,’ zei de minister over de partij die in Frankrijk de grootste werd bij de Europese Parlementsverkiezing.

Fouten

Schäuble zei dat de Fransen, maar ook de Duitsers, zich eens goed moesten bedenken welke fouten zij hebben gemaakt die ervoor hebben gezorgd dat een vierde van de kiezer op een ‘fascistische, extremistische partij’ heeft gestemd.

De uitspraken van Schäuble veroorzaakte weer ophef bij de Franse buurman. De vicevoorzitter Front National, Florian Philippot, wil dat president François Hollande de Duitse ambassadeur in Parijs op het matje roept. Philippot vindt dat de president niet kan toestaan dat een Duitse minister de grootste partij van Frankrijk in Europa kan wegzetten als ‘fascistische partij’.

Le Pen

Velen in Frankrijk en erbuiten zien Front Nationaal nog altijd als een extremistische partij. Dit komt vooral door oprichter Jean-Marie Le Pen die er een duidelijke xenofobe en antisemitische levensvisie op nahoudt.

Maar onder leiding van zijn dochter Marine heeft het Front zich los weten te maken van de extremistische signatuur. Dit heeft geleid tot een historische overwinning van de familie Le Pen bij de Europese Parlementsverkiezingen van afgelopen zondag.