Kamervoorzitter: media moeten meer aandacht tonen voor EU

Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg vindt dat de media meer aandacht moeten geven aan de Europese Unie (EU). ‘Het Europees Parlement lijkt maar één keer in de vijf jaar interessant’.

Van Miltenburg deed een oproep aan de media bij de bekendmaking van de definitieve uitslag van de resultaten van de Europese verkiezingen van vorige week.

Belangstelling

Volgens Van Miltenburg is er wel mediabelangstelling als er een Nederlandse minister naar Brussel afreist, of bij een heel bijzondere kwestie. ‘Maar voor de rest is de aandacht in de Nederlandse media maar beperkt,’ vindt Van Miltenburg.

‘Er is wel een Den Haag Vandaag, maar geen Brussel Vandaag’, sprak de Kamervoorzitter teleurgesteld. Ze vindt het de taak van de massamedia om ook het werk van de Europese politici zichtbaarder te maken en dus ook beter te controleren.

Vervlogen Visioenen

Begrip

Volgens de Kamervoorzitter krijgt de burger beter begrip voor wat er in Brussel en Straatsburg gebeurt als media er beter verslag van zouden doen. ‘Nu lijkt het Europees Parlement maar één keer in de vijf jaar interessant.’

En ook die interesse is beperkt. Op dit moment halen nog veel Nederlanders de schouders op voor de Europese Verkiezingen. Slechts 37,3 procent nam vorige week de moeite om naar de stembus te gaan.