Kleindochter Mussolini keert terug in Europees Parlement

Alessandra Mussolini, de kleindochter van de fascistische leider Benito Mussolini, keert terug in het Europees Parlement. Met 80.000 voorkeursstemmen wist de controversiële politicus een zetel te bemachtigen namens Forza Italia van Silvio Berlusconi.

Mussolini bevestigde haar komst naar Brussel maandag op de rechtse nieuwssite il Giornale d’Italia.

Bedrog

‘Stemmen moeten gerespecteerd worden, anders zou het kiezersbedrog zijn,’ zei Mussolini die nu senator voor de partij van Berlusconi in Rome is.

Algemeen werd aangenomen dat Mussolini in eigen land zou blijven om de verkiezingsstrijd voor Berlusconi aan te gaan. Maar de controversiële politicus kiest toch voor Brussel waar ze eerder al namens haar eigen partij tussen 2004 en 2008 zetelde.

Opschudding

De kleindochter van Mussolini en nicht van actrice Sophia Loren, zorgt geregeld voor opschudding in Italië. Dit deed ze aanvankelijk buiten de politiek als actrice, zanger en model. In 1983 stond ze op de cover van de Italiaanse Playboy.

Later zorgde ze als leider van haar eigen neofascistische partij voor meerdere politieke relletjes. Zo schreeuwde ze eens in een live tv-uitzending dat ze toch liever fascist is dan homo tegen een transseksuele politicus. Ook zet Mussolini af en toe de boel op stelten in het parlement.

Recent kwam Mussolini in het nieuws omdat haar man werd betrokken in een schandaal rond minderjarige prostituees in Rome. Vermoedelijk heeft dat schandaal ook iets met het vertrek van de politicus uit de Italiaanse hoofdstad te maken.