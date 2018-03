Pro Europa dus tegen de EU: een alternatief voor de Unie

Bijna twee jaar geleden legde Thierry Baudet in Elseviers H.J. Schoo-lezing uit waarom we kritisch zouden moeten zijn over Europese eenwording. Volgens Baudet zal dat uiteindelijk tot conflicten leiden.

Elsevier bundelde zijn lezing Pro Europa dus tegen de EU, die zo vlak voor de Europese verkiezingen weer actueel is. Inmiddels is het boekje van Thierry Baudet, jurist, historicus en essayist, al toe aan zijn vijfde druk.

Baudet zegt dat de EU als het zo doorgaat onvermijdelijk uitmondt in een nieuwe staat. ‘Er is geen andere optie. Maar tegelijkertijd zal zo’n “Verenigde Staten van Europa” nooit kunnen werken. Daarvoor zijn de verschillen in Europa veel te groot.’

Pro Europa dus tegen de EU

Dit boek is een uitgebreide, geannoteerde en geïllustreerde weergave van die lezing. Aan de tekst van de lezing zijn in deze bundel ook nog vier aan Europa gerelateerde stukken van Thierry Baudet toegevoegd.

Diversiteit

In zijn lezing schetst Baudet een alternatief voor de Unie dat meer recht doet aan de democratie en de culturele diversiteit van Europa. Voor Baudet is Europa als ‘intergouvernementeel samenwerkingsverband’ de enige mogelijkheid.

‘Er kunnen best afspraken blijven over vrijhandel en eerlijke concurrentie, maar geen oerwoud aan harmonisatie en richtlijnen. Daarnaast gaan de open grenzen weer dicht, wordt de gedeelde munt ontbonden en komt het uniforme buitenlandse beleid er niet.’

Volgens Baudet zou Nederland om de druk op te voeren alvast uit de Schengenzone kunnen stappen. Verder moet op ieder loonstrookje komen te staan hoeveel geld daarvan naar Brussel gaat. Vervolgens is afbraak van regelgeving prioriteit en wordt het Europees Parlement opgeheven.