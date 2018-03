PVV onder vuur over samenwerking Front National in EU-debat

PvdA, VVD en D66 verweten PVV-lijsstrekker Marcel de Graaff donderdagavond tijdens een debat in aanloop naar de Europese verkiezingen samen te werken met Front National, waarvan oprichter Jean-Marie Le Pen antisemitische uitspraken heeft gedaan.

De Graaff zei in het Nieuwsuur-debat dat zijn partij geen zaken doet met Le Pen senior, maar alleen met zijn dochter Marine, die nu partijleider is. ‘De PVV heeft altijd afstand genomen van het antisemitisme en is pro-Israël.’

Helderheid

VVD-lijsttrekker Hans van Baalen vindt dat de PVV zich er niet zo makkelijk van af kan maken. ‘U zit tussen twee vuren in,’ zei Van Baalen doelend op vader en dochter Le Pen. Van Baalen wijst erop dat Jean-Marie Le Pen bij de verkiezingen op 22 mei weer wordt gekozen in het Europees Parlement.

Volgens onze bloggers

Carla Joosten: Knallende kurken in Brussel, maar teleurstelling in Den Haag

Sophie in ’t Veld (D66) vindt dat de PVV ‘helderheid’ moet geven waar de partij staat. ‘Je kunt niet zeggen: we hebben er niets mee te maken, maar we zitten wel samen in een fractie.’

Onhaalbaar

Lijsttrekkers van VVD, PvdA, PVV, CDA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie/SGP gingen in Maastricht met elkaar in debat over diverse onderwerpen.

In het debat herhaalden de lijsttrekkers voornamelijk de bekende standpunten van hun partijen. De PvdA wil EU-lidstaten binden aan een maximum van 5 procent werkloosheid, maar VVD en CDA zien daar niets in. Volgens Esther de Lange van het CDA is dat in de praktijk onhaalbaar en geeft het Brussel alleen maar een motief om zich met de sociale zekerheid en de pensioenen van de lidstaten te bemoeien.

Wetsvoorstellen

In ’t Veld maakte kenbaar dat haar partij pleit voor een Europees Amber Alert om vermiste kinderen sneller op te sporen. Het zou de eerste wet zijn die D66 wil opstellen als het Europees Parlement het recht van initiatief, oftewel het recht om wetsvoorstellen in te dienen, krijgt.

Hoewel In ’t Veld het moeizaam wilde erkennen, is D66 voor de invoering van Europese belastingen. De Lange sprak In ’t Veld aan op haar terughoudendheid over dit onderwerp.

In ’t Veld zei EU-belastingen ‘democratisch’ te vinden en beter dan het huidige systeem van Europese afdracht door lidstaten.

Deze week in Elsevier

Europese kandidaten debatteerden in Limburgse hoofdstad in strijd om toppositie bij Europese Commissie, maar of een van hen die post krijgt, blijkt pas na de verkiezingen. Lees het hele artikel van Carla Joosten in Blendle voor maar 29 cent! Nooit meer een nummer missen? Neem een abonnement