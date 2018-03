Van Baalen: geef nationaal parlement in EU meer macht

Er moet een ‘rode kaart’ komen waarmee landen ervoor kunnen zorgen dat de Europese Commissie een voorstel intrekt. Nationale parlementen moeten meer macht krijgen in de Europese Unie (EU).

Daarvoor pleit VVD-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen Hans van Baalen zaterdag in De Telegraaf.

‘Als de meerderheid van de achtentwintig nationale parlementen zegt dat ze een voorstel niet wil hebben, dan zou de Commissie zo’n voorstel moeten intrekken,’ zegt de VVD’er. ‘Daarvoor is geen verdragswijziging nodig.’

Negeren

Parlementen kunnen nu wel al een ‘gele kaart‘ trekken, maar de verantwoordelijk eurocommissaris kan die negeren. Dat blijkt bijvoorbeeld de voorgenomen vorming van een Europees Openbaar Ministerie, een plan dat op verzet van Nederland en andere EU-lidstaten kan rekenen, maar toch wordt doorgevoerd.

‘Maar wat zegt de verantwoordelijk eurocommissaris vervolgens? “Ik ga toch gewoon door.” Daarom moet er een “rode kaart” komen,’ vindt Van Baalen

Verbaasd

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) zegt in een reactie tegenover Elsevier dat hij ‘behoorlijk verbaasd’ is dat de VVD nu een rode kaart wil invoeren. De CDA’er zegt dat de VVD in april in de Tweede Kamer nog tegen een dergelijke maatregel stemde.

Omtzigt diende toen een motie in voor invoering van de rode kaart. ‘Alleen als de VVD echt een stap vooruit had willen doen, dan was ze toen met een eigen voorstel gekomen of had zij het voorstel van het CDA gesteund,’ zegt hij.