Waarom staat Boko Haram nog niet op de EU-terreurlijst?

Alle lidstaten van de Europese Unie (EU) willen Boko Haram op de Europese terreurlijst plaatsen. Maar voor plaatsing moet eerst de juridische basis worden verkregen door alle lidstaten.

Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) dinsdag gezegd tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Juridisch bewijs

‘In EU-verband heb je juridische bewijzen nodig om ‘listing’ op de terreurlijst mogelijk te maken,’ legde Timmermans uit.

Volgens de minister zijn EU-lidstaten ‘voorzichtig’ en gaan ze op zoek naar voldoende bewijs omdat de Europese rechter ‘heel streng is’. Zo kan het voorkomen dat een lidstaat wel bewijzen heeft, maar ze niet kan geven omdat dit door geheime diensten verkregen informatie gaat.

Volgens Elsevier

Boko Haram zaait dood en verderf in Nigeria. Alleen door ze aan te merken als terroristische organisatie, kunnen deze moslimextremisten worden geraakt. Maar in Brussel is er ‘onvoldoende steun’ voor. Naar het commentaar van Robbert de Witt

Sneller

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië plaatsten de Nigeriaanse moslimgroepering wel op hun terreurlijst. Dat komt volgens Timmermans omdat die twee landen geen juridisch bewijs hoeven te overleggen wanneer zij een groepering op een terreurlijst zetten.

‘Amerika en Groot-Brittannië kunnen met een zogeheten ‘executive order’ zeggen “dat is een terroristische club”. Maar zo makkelijk gaat dat niet in de meeste Europese landen. Hier moet je het kunnen aantonen.’

Gezond verstand

Plaatsing op de internationale terreurlijst is relevant omdat de moslimterroristen kunnen worden gehinderd met reisverboden en bevriezing van hun tegoeden. Volgens Timmermans is er ook geen twijfel dat Boko Haram een terroristische organisatie is. ‘Dat ziet iedereen met gezond verstand’. Maar de procedure om dit voor elkaar te krijgen, kost nog wat tijd.

Intussen zijn de ruim tweehonderd schoolmeisjes die door Boko Haram gevangen werden genomen, nog altijd niet teruggevonden.