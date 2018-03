Weinig interesse voor EU-verkiezingsdebat Nieuwsuur

Het verkiezingsdebat van Nieuwsuur heeft donderdagavond 381.000 kijkers getrokken. Daarmee heeft het programma de DagTop 25 niet gehaald.

Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Le Pen

Het debat behandelde vier hoofdthema’s: de euro, het nut van een Europese werkloosheidsnorm, de (on-)macht van het Europees Parlement en vrije arbeidsmigratie. Tijdens de uitzending trokken D66, PvdA en VVD hard van leer tegen de PVV, vanwege haar samenwerking met het Franse rechtspopulistische Front National.

PVV-lijstrekker Marcel de Graaff zei dat de samenwerking met Front National alleen maar op politieke gronden is gebaseerd.

Het debat leverde verder geen bijzondere standpunten op. De verkiezingen voor het Europese Parlement zijn over drie weken, op 22 mei.

