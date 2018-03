Wijffels denkt nog eens goed na en besluit toch CDA te stemmen

CDA’er Herman Wijffels stemt donderdag toch op zijn eigen partij, nadat hij vorige week kenbaar maakte dat hij D66 zou gaan stemmen bij de Europese parlementsverkiezingen.

Nu is hij op die eerdere keuze teruggekomen, liet hij het CDA weten. De partij is volgens een woordvoerder blij met het ‘positieve nieuws’.

Koers

‘Voor de helderheid,’ zei de CDA-prominent vorige week op Twitter, ‘ik overweeg D66 als stem tegen al dat eurosceptische gedoe.

Bovendien zei Wijffels zich al een tijdje niet meer te kunnen vinden in de koers van zijn partij. ‘Het CDA is afgedreven naar een rechts-conservatieve partij.’

Daarom is het steeds minder relevant geworden met ideeën voor de toekomst van het land,’ zegt Wijffels. Volgens de partijprominent heeft CDA zijn plek in het midden verloren en weggegeven aan D66.

Die partij is zegt volgens Wijffels ‘ten minste gewoon helder en duidelijk: we leven in een wereld die helemaal met elkaar verbonden is’.

Opkomst

Intussen hebben vanochtend al heel wat landelijke kopstukken hun gang naar de stembus gemaakt. Zo bracht premier Mark Rutte (VVD) zijn stem uit in Den Haag.

Woensdagavond riep hij de Nederlandse burger op juist nu te gaan stemmen voor het Europees parlement, omdat de Europese Unie zich volgens hem op een ‘kantelmoment’ bevindt. We zijn over het ‘dooie punt’ heen, zei hij.

Met een opkomst van 30 procent neemt hij geen genoegen. Dat is wel ‘heel erg laag,’ vindt de premier. In een aantal Nederlandse gemeenten was de opkomst bij de Europese verkiezingen rond 10.00 uur vergelijkbaar met die van 2009. De opkomstpercentages lagen tussen de 4 en 7 procent, blijkt uit cijfers van een aantal Nederlandse gemeenten.